رغم الخسارة.. كريم حافظ يتألق مع مالاتيا سبور في الدوري التركي

صنع المحترف المصري كريم حافظ ظهير فريق مالاتيا سبور هدفًا في خسارة فريقه (2-1) أمام قيصري سبور ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري التركي.





قيصري سبور تقدم في النتيجة بهدفين متتالين في الدقيقة 22 عن طريق موريس ميشانوفيتش فيما ضاعف بيدرو هنريكي النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 42.





فريق مالاتيا سبور لجأ لخدمات كريم حافظ في الدقيقة 46 من زمن المباراة لينجح المحترف المصري في صناعة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 70 والذي جاء عن طريق فيدار أورن كجارتانسون.





بهذه النتيجة توقف رصيد مالاتيا سبور عند 25 نقطة ليظل في المراكز المهددة بالهبوط، في المقابل ارتفع رصيد قيصري سبور لـ23 نقطة إلا أن هذا الفوز لم يغير من مركز الفريق والذي ظل أخيرًا.