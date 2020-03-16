5 أبريل.. نظر دعوى إلغاء منع بيكا وشاكوش ومطربي المهرجانات من الغناء

المقبل ، لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات".





تُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني ، د. فتحي السيد هلال ، رأفت عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي ، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة .





وذكرت الدعوى ، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية بها موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.





وأضافت ، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني وحققت الاغانى رواجًا ثم صدر قرار يُلزم بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات ، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.



