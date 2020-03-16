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حوادث

5 أبريل.. نظر دعوى إلغاء منع بيكا وشاكوش ومطربي المهرجانات من الغناء

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد زهير
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، جلسة ٥ إبريل المقبل ، لنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع "مطربي المهرجانات".

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني ، د. فتحي السيد هلال ، رأفت عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي ، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة .

وذكرت الدعوى ، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية بها موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأضافت ، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني وحققت الاغانى رواجًا ثم صدر قرار يُلزم بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات ، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ونور التوت وشواحة.

واستندت الدعوى ، علي أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي .

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