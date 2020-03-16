حملات على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع في القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات علي الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة فى اسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.





وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات.