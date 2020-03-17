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أخبار العالم

هجوم صاروخي على معسكر أمني في العراق

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:07 ص
هجوم صاروخي على معسكر
هجوم صاروخي على معسكر أمني في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أعلن العراق اليوم، الثلاثاء، سقوط صاروخين على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أجنبية.  

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا كان مفاده أن معسكر بسماية التابع للقوات الأمنية العراقية قد تعرض لهجوم صاروخي مساء أمس الاثنين.

وقالت الخلية في البيان: أن "صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الأمنية في معسكر بسماية جنوبي بغداد مساء أمس الاثنين".

وأضافت: "الصاروخين انطلقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان".  

واشارت الخلية إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الهجوم في وقت لاحق.
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