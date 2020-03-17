AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاكف المغربي: المركزي ألزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:24 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي المصري يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية لمدة 6 أشهر.

وأضاف عاكف المغربي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن هذا القرار جزء من المبادرات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والحكومة لدعم المواطن وخاصة فى هذه الفترة الصعبة. 

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هناك قطاعات كثيرة تأثرت بوجود فيروس الكورونا فى مصر مثل قطاع السياحة وغيرها من القطاعات وأن العاملين بهذه القطاعات تأثروا جدا.

وأوضح عاكف المغربي، أن قرار تأجيل سداد الأقساط جاء للأفراد والشركات وهم لن يتم إعفاؤهم من الفائدة وأن الفائدة ستنزل فى ميعادها طبيعي وسيتم مد فترة القرض ستة أشهر زيادة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي ينشر أسباب خفض سعر الفائدة 1% على القروض الشخصية

هل سيتم تغيير مواعيد عمل البنوك؟.. محافظ البنك المركزي يرد

المركزي يلزم البنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور

طارق عامر: تخفيض الفائدة في البنوك هو الأكبر في تاريخ البنك المركزي.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق مثير من وزير القوى العاملة بشأن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

المسماري في العزل.. المتحدث باسم الجيش الليبي يدخل الحجر الصحي

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

كيف يغسل وييمم ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ضربة موجعة لـ الأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية