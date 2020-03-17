عاكف المغربي: المركزي ألزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر.. فيديو

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك المركزي المصري يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية لمدة 6 أشهر.





وأضاف عاكف المغربي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن هذا القرار جزء من المبادرات التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزي والحكومة لدعم المواطن وخاصة فى هذه الفترة الصعبة.





وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هناك قطاعات كثيرة تأثرت بوجود فيروس الكورونا فى مصر مثل قطاع السياحة وغيرها من القطاعات وأن العاملين بهذه القطاعات تأثروا جدا.





وأوضح عاكف المغربي، أن قرار تأجيل سداد الأقساط جاء للأفراد والشركات وهم لن يتم إعفاؤهم من الفائدة وأن الفائدة ستنزل فى ميعادها طبيعي وسيتم مد فترة القرض ستة أشهر زيادة.



