AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:30 م
حملات على المقاهي
حملات على المقاهي
Advertisements
شمس يونس
شن مجلس مدينة الأقصر بكافة الأحياء التابعة له،  بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، لليوم الثاني على التوالي ، حملات مكثفة، لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، والحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد. 


يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، طبقا للكتاب الدوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقام حى جنوب ، بشن حملة مكبرة مكونة من إدارة أشغال الطريق ورئاسة حي جنوب والمتابعة الميدانية وذلك  بالتوجه إلى  المقاهى لرفع الإشغالات والتنبيه على منع تدخين الشيش داخلها وذلك لمواجهة فيروس كورونا وقد تم التحفظ ورفع الشياش وبعض اشغالات الطريق لكل من يعترض عن كتابة إقرار معد خصيصا لمنع شرب الشيش وعدم وجودها تماما داخل المكان والذي يعد بمثابة إنذار في المرة الأولى وفى حالة عدم الالتزام يتم توقيع غرامة ١٠ آلاف جنيه والغلق فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الحملة  تنفيذ أعمالها بتحذير أصحاب المقاهى بمنطقة حي جنوب ثم تم تقسيم الحملة للعمل بمنطقة وسط وجار المتابعة.

وذلك فى إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة فى ذلك الشأن.
أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور
أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور
أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور
أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور
أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. محافظة البحيرة تغلق ٦٧ سنتر دروس خصوصية و5 مقاهي انترنت

للوقاية من كورونا.. محافظ المنيا يحظر تدخين الشيشة بالمقاهي والمحال العامة

غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. اِعرف عقوبات مخالفي قرار منع الشيشة

رغم التحذيرات بسبب كورونا.. استمرار الشيشة في المقاهي الشعبية "فيديو"

غلق 10 مقاهي وكافيتريات ومراكز للدروس الخصوصية في البحيرة ..صور

لمواجهة فيروس كورونا.. حملات مكبرة على المقاهي لمصادرة الشيشة .. وغلق 10 مقاهي وكافيتريات ومراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

ترشيحاتنا

كاف بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

وفاة أول مصري متأثرا بوباء كورونا في إيطاليا

بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تستغنى عن 200 موظف فلبيني

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

تحذير مهم.. فيروس كورونا ينتقل إليك من خلال 3 طرق.. فيديو

AdvertisementS

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا.. شاهد

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام