أحياء الأقصر تشن حملات على المقاهي بسبب الشيشة.. صور

شن مجلس مدينة الأقصر بكافة الأحياء التابعة له، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، لليوم الثاني على التوالي ، حملات مكثفة، لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، والحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.









يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، طبقا للكتاب الدوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.





وقام حى جنوب ، بشن حملة مكبرة مكونة من إدارة أشغال الطريق ورئاسة حي جنوب والمتابعة الميدانية وذلك بالتوجه إلى المقاهى لرفع الإشغالات والتنبيه على منع تدخين الشيش داخلها وذلك لمواجهة فيروس كورونا وقد تم التحفظ ورفع الشياش وبعض اشغالات الطريق لكل من يعترض عن كتابة إقرار معد خصيصا لمنع شرب الشيش وعدم وجودها تماما داخل المكان والذي يعد بمثابة إنذار في المرة الأولى وفى حالة عدم الالتزام يتم توقيع غرامة ١٠ آلاف جنيه والغلق فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما تابعت الحملة تنفيذ أعمالها بتحذير أصحاب المقاهى بمنطقة حي جنوب ثم تم تقسيم الحملة للعمل بمنطقة وسط وجار المتابعة.



