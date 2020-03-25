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رياضة

السومة يستعيد لياقته ب100 ألف ريال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
قام لاعب النادي الأهلي السعودي السوري عمر السومة بإنشاء صالة جيم خاصة في منزله لكي يحافظ على لياقته في ظل توقف الدوري السعودي بناء على قرار وزارة الرياضة التي أوقفت كافة النشاطات الرياضية بالمملكة كاجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقد ذكر السومة لصحيفة "الرياضية" السعودية أن محظوظ بوجود مساحة كافية في منزله الجديد لأنشاء تلك الصالة التي سوف تساعده بشكل كبير على الحفاظ على لياقته اثناء الحجر المنزلي الإجباري المفروض في المملكة في الوقت الراهن. 

كما نصح السومة جميع زملاؤه بالفريق في شراء مثل تلك الأجهزة وصناعة صالة خاصة في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية تحسبًا لعودة النشاط فيأي وقت وهو ما يتطلب أن يكونوا جاهزين على مستوى اللياقة والوزن، وأكد السومة أنه سوف يستخدم تلك صالة الجيمانزيوم المصغرة الخاصة به في فترات الراحة و الإجازات للحفاظ على نشاطه ولياقته. 

وتضم صالة السومة الخاصة بعض أجهزة رفع معدل اللياقة بجانب اجهزة لتقوية العضلات وما كلفه نحو 100 ألف ريال سعودي. 
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