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أخبار البلد

وصول أول رحلة 350 راكبًا للمصريين الراغبين في العودة من الكويت

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:53 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
وصلت إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رحلة رقم "611" طراز بوينج 777 القادمة من الكويت، وعلى متنها 350 راكبًا من المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وتُسير شركة "مصر للطيران" ست رحلات لعودة المصريين الراغبين في العودة من الكويت، بواقع رحلة واحدة يوميًا على أن تنتهي يوم 30 مارس الجاري.

وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بتوقيع الكشف الطبي على الركاب العائدين وقياس درجة حرارتهم وأخذ عينة من الدم لتحليلها، وإذا ثبت إصابة أحد بفيروس "كورونا المستجد" سيتم نقله وعزله بمستشفى حميات العباسية، أما الباقين فسيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وينصح أن يقوموا بعزل أنفسهم بالمنزل خلال هذه المدة.
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