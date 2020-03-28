خطوات يجب اتباعها عند ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة



يتعرض الكثير من سائقي السيارات لمواقف عديدة أثناء القيادة على الطرقات منها مواقف يسهل التصرف بها وأخرى لا نعرف كيف نتصرف حين حدوثها لذا سنعرض عليكم في هذا الموضوع كيف تتصرف في حال كنت على طريق سفر وتعرض محرك سيارتك لارتفاع في درجة حرارته.







يجب عليك ان تقوم بركن السيارة في مكان مناسب علي جانب الطريق او في المكان المخصص للطوارئ وتوقف المحرك والانتظار مدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يبرد و بعدها تقوم بإعادة تشغيله و تزويد السيارة بالماء وتجنب فتح الريداتير و المحرك ساخن لأنه يعرضك للإصابة بالحروق نتيجة الماء الساخن المتدفق خارج الريداتير .





القي نظرة على السيور الخاصة بالمحرك لأنه غالبا تم قطع السير الخاص بطرمبة المياة و هي مخصصة لتدفق الماء داخل المحرك لتبريدة وأن وجدت السير مقطوعا يجب عليك استبداله على الفور قبل إعادة تشغيل السيارة لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك مرة أخرى وتأكد من مستوى الماء داخل الإربة الخاصة بالمياه او داخل الريداتير .







يجب عليك أيضا أن تفحص الريداتير لأنه ممكن أن يكون مثقوبا و بة تسريب ويجب عليك أن تحاول أن تصلحة بمادة لاصقة مصممة لمثل هذه الحالات و سريع الاستخدام للطوارئ و بعدها تعيد ملء الريداتير بالماء مرة أخرى لكن قبل ملئة تأكد من عمل المحرك و تجنب هذه العملية و المحرك لا يعمل لتجنب تلفها وإن فشلت في كل المحاولات السابقة احرص على عدم ادارة المحرك ثانيا واطلب الدعم واحمل السيارة على ونش لاقرب مركز متخصص لتجنب تلف المحرك كاملا.













