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محافظات

تحايل من الباب الخلفي.. إغلاق كافتيريا خالفت قرار الحكومة في الغردقة.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 05:24 م
غلق كافتيريا بأبو
غلق كافتيريا بأبو نواس في الغردقة
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إبراهيم جادالله

شنت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، حملة اليوم السبت؛ لمتابعة تطبيق قرار غلق جميع المحلات التجارية، يومي الجمعة والسبت، غلقًا تامًا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد الكافيهات بمنطقة أبو نواس بمدينة الغردقة، مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وتم ضبط كافتيريا تعمل من الباب الخلفي.

 

وأكد مصدر أمني، أنه تم إخلاء الكافتريا من جميع محتوياتها وتم غلقها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وشهدت مدن البحر الأحمر المختلفة، التزامنا ملحوظًا في تطبيق قرار غلق المحلات التجارية غلق تام يومى الجمعة والسبت طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

 

وفي سياق متصل، أصدر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قرارًا صباح اليوم السبت، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة، ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الازدحام الذي شهده عدد من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة وذلك قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، حيث أن أي تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى.

 

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار، اعتبارًا من اليوم السبت، حتى صدور إشعار آخر، مناشدًا أهالي المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وقال إن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

تحايل من الباب الخلفي.. إغلاق كافتيريا خالفت قرار الحكومة في الغردقة.. شاهد
تحايل من الباب الخلفي.. إغلاق كافتيريا خالفت قرار الحكومة في الغردقة.. شاهد
تحايل من الباب الخلفي.. إغلاق كافتيريا خالفت قرار الحكومة في الغردقة.. شاهد
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