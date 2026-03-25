واشنطن تراهن وتل أبيب تشكّك.. هل ترفض طهران الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب؟

أفاد مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن إدارة ترامب أبلغت دولة الاحتلال بخطتها المكونة من 15 بندًا لإنهاء الحرب مع إيران قبل تقديمها للإيرانيين، وذلك بعد أن بثت القناة الـ12 العبرية تقريرًا عن الخطة مساء الثلاثاء.

وأكد المسؤول تفاصيل الخطة الواردة في التقرير، معربًا عن تشكيكه في موافقة إيران على هذا الإطار، على الرغم من التفاؤل الأمريكي المعلن بشأن فرص نجاح الخطة.

كما أكد المسؤول أن واشنطن أبلغت إسرائيل قبل مفاوضاتها مع إيران لإنهاء الأعمال العدائية، والتي بدأت يوم الأحد، دون تحديد موعد مسبق لذلك.

وكشف القناة الـ12 العبرية عن وثيقة تتضمن 15 بندا للاتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفة أن هناك آلية يجري العمل عليها من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموافقة ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهدنة المؤقتة ستستغل لبحث اتفاق شامل مكون من 15 بندًا، على غرار التفاهمات التي جرت سابقًا في غزة ولبنان.