3 ولايات أمريكية تمنع خروج سكانها 14 يومًا.. وتأجيل الانتخابات التمهيدية بنيويورك

بينما أغلقت عدد من الولايات الأمريكية حركة سكانها ل14 يوما، أعلن حاكم نيويورك آندو كوومو، إرجاء الانتخابات التمهيدية في الولاية من 28 أبريل إلى 23 يونيو المقبل، في إجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وقال كوومو: "لا أعتقد أنه من الصواب الطلب من العديد من الأشخاص أن يصوتوا في نفس المكان".





وأوضح حاكم نيويورك أن الولاية سجلت 52318 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن مقابل 37 ألف إصابة سجلتها الولاية الخميس الماضي.





وأشار كومو، خلال مؤتمر صحفي، إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس داخل الولاية إلى 728 حالة، بالمقارنة بـ385 حالة سجلتها الولاية قبل يومين.





وأكد أن إدارته اتخذت وضع الاستجابة والدفاع ضد الفيروس منذ بداية انتشاره داخل الولاية، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية.





وولاية نيويورك هي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وقد سجّلت 52,318 إصابة و728 حالة وفاة.





وقررت عشر ولايات أمريكية، وبورتوريكو، إرجاء انتخاباتها التمهيدية.





وقررت ولايات أخرى تعديل طريقة إجراء الانتخابات التمهيدية فيها وحصر سبل التصويت بالمراسلة البريدية.





ويتصدّر جو بايدن حاليا السباق للفوز بالترشّح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة بنيله تأييد 1217 مندوبا متقدما على منافسه بيرني ساندرز الذي نال تأييد 914 مندوبا.





ويُحسم السباق لمصلحة المرشّح الذي ينال تأييد 1991 مندوبا.





حذر المركز الوطني الأميركي لمكافحة الأوبئة، مساء السبت، قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكيت من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما.









ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف الحد من التفشي، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها.





وقال ترامب على تويتر "الحجر الصحي لن يكون ضروريا".





جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.





وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.





وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.