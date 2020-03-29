ماذا تفعل إذا أصيب أحد من أسرتك بـ كورونا؟.. هانى الناظر يوضح كيفية التعامل معه.. فيديو





وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه لا يوجد داع للاستحمام بالكلور ولكن يكفى المياه والصابون، مشيرًا إلى أنه فى حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، يجب أن يعزل نفسه تمامًا عن أفراد الأسرة وأن يتعامل مع فرد واحد فقط، وليس الأسرة بأكملها.





وتابع أنه يجب ارتداء الكمامة فورًا وتطهير وتعقيم القفازات خلال التعامل مع المريض، وعزله نهائيًا فى المنزل، وغسيل الحمام بعد استخدام المريض له.





وأوضح أن هناك بروتوكولا يجب اتباعه خلال استلام الأوردر من عامل توصيل الديلفيرى، من خلال ارتداء قفازات، وفى حالة عدم توفر القفازات تطهير الأيدى بالكحول جيدًا، واستلام الكيس البلاستيك، وتطهيره بالكحول فورًا وليس بالكلور، وفى حالة عدم توفر الكحول غسل الكيس البلاستيك بالمياه والصابون من الخارج.





وأشار إلى أنه يجب تسخين العيش على النار قبل تناوله لضمان خلوه من فيروس كورونا، وغسيل المعلبات بالمياه والصابون أو الكحول، وغسيل الخضراوات والفاكهة بالمياه والخل أو المياه والصابون.

نصح الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث سابقًا، المواطنين بضرورة استقصاء الأخبار من مصادرها، وعدم أخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعى، التى تروج الكثير من الشائعات، لافتًا إلى أنه يجب استقصاء التعليمات الطبية من الأطباء، محذرًا من المبالغة فى استخدام المطهرات.