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تعليم

حقيقة إلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي بـ جامعة عين شمس

الأحد 29/مارس/2020 - 10:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
نفى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن "المجلس فى طريقه للاكتفاء بدرجات الفصل الدراسى اﻻول ونقل طﻻب فرق النقل (اﻻولى والثانية والثالثة ) للفرقة اﻻعلى مع تحميل مواد الترم الثانى مع العام الدراسى المقبل، هذا لطﻻب سنوات النقل فقط وﻻ ينطبق على طلاب السنة النهائية".



قال سعود ان الجامعه تلتزم بما يصدر من قرارات من وزاره التعليم العالي والتي يحرص عليها المجلس، كما نحرص تماما علي مصلحه الطلاب الكاملة وتحقيق العدالة الكاملة لهم وان الوزاره والجامعة في حاله يقظه كامله ومراقبه تامه لكل المتغيرات لاتخاذ القرارات التي تحقق صالح الطلاب


وأشار الي أن القرارات المؤكد صدورها وتنفيذها حتى الآن هي تعليق الدراسة حتى 12 أبريل المقبل، واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بعد 30 مايو، بالإضافة إلى الغاء امتحانات الميدتيرم وإضافة درجاته علي امتحانات نهاية العام الدراسي .




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