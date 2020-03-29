AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتداء على وحدة العالم.. الإمارات تدين استهداف السعودية بصاروخين باليستيين

الأحد 29/مارس/2020 - 02:04 م
الإمارات تدين استهداف
الإمارات تدين استهداف السعودية بصاروخين باليستيين
Advertisements
قسم الخارجي
أدانت دولة الإمارات بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخين باليستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارت، بيانا جددت فيه "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم وتضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من السعودية على هجوم معسكر مأرب في اليمن

وزراء الخارجية العرب يطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر

بعد صواريخ الرياض وجازان.. أول رد من التحالف على إيران والحوثي

صحف الإمارات: بن زايد يخضع لفحص كورونا.. وشباب الإماراتيين الأكثر إصابة بالفيروس..100 محاصر في سفينة بالقطب الشمالي بسبب الوباء..والسعودية تدمّر صاروخين حوثيين

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم بصاروخين باليستيين على السعودية

تفاصيل اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على الرياض

ترشيحاتنا

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 29-3-2020

وسط جائحة كورونا .. انتحار وزير المالية الالماني في ظروف غامضة

24 ساعة.. تحرك برلماني لمد ساعات حظر التجول على مدار اليوم

الكويت ثالث أكثر دول العالم تعافيا من فيروس كورونا.. فما القصة؟

تقديم موعد منع حركة المواطنين في جدة ليكون من 3 مساء وتعليق الدخول والخروج منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور

احم نفسك من كورونا.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء