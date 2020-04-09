AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

«الأغذية العالمي»: خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكر برنامج الأغذية العالمي أن خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي، مشيرا إلى أن نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من ربعهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي "الحاد"، محذرا من أن تداعيات وباء كورونا المستجد "كشوفيد-19" قد تزيد الوضع تفاقما.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة /فرانس 24/ الفضائية اليوم الخميس - أنه من أصل عدد السكان البالغ حوالي 15 مليون نسمة في زيمبابوي هناك اليوم 4,3 مليون نسمة يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أي الجوع الشديد.

ونقل البيان عن إيدي رو، مسؤول برنامج الأغذية العالمي في هراري، قوله إن "جائحة كوفيد-19 تهدد بتفاقم هذه المحنة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نمنع تحول هذه المأساة إلى كارثة".. موضحا أن عدد هؤلاء كان في نهاية العام الماضي 3,8 مليون نسمة أي أنه ارتفع بمقدار 500 ألف نسمة خلال ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنّ نصف الزيمبابويين البالغ عددهم 15 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة طارئة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت أمس الأربعاء نداء عاجلًا إلى الجهات الدولية المانحة لجمع ما قيمته 130 مليون دولار من التبرعات اللازمة لإطعام المتضررين جوعا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة كبرى.. الأمن الغذائي في خطر بسبب فيروس كورونا

ليلى زيدان تكتب: كورونا.. والأمن الغذائى فى العالم وإفريقيا

ياسر عبيدو يكتب: يوم أكل الناس لحوم البشر

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: مشيت من الفريق بقرار تربوي من الإدارة

اهم الاخبار.. 4 إصابات بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب.. أمريكا تسجل 2000 حالة وفاة

5 أطعمة للقضاء على الصداع.. أبرزها الموز

في عيد ميلاد الفنانة شمس.. عمرها واسمها الحقيقي وسر صدمتها بعد وفاة والدتها

هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد والتعب؟.. الإفتاء تجيب

قفزة كبيرة في أعداد ضحايا فيروس كورونا في ألمانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

دماغ شغالة.. شاهد طفلا يتنكر في زي سمكة قرش للتجول خلال حظر التجول