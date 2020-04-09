«الأغذية العالمي»: خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي

ذكر برنامج الأغذية العالمي أن خطر المجاعة يتزايد في زيمبابوي، مشيرا إلى أن نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من ربعهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي "الحاد"، محذرا من أن تداعيات وباء كورونا المستجد "كشوفيد-19" قد تزيد الوضع تفاقما.





وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة /فرانس 24/ الفضائية اليوم الخميس - أنه من أصل عدد السكان البالغ حوالي 15 مليون نسمة في زيمبابوي هناك اليوم 4,3 مليون نسمة يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أي الجوع الشديد.





ونقل البيان عن إيدي رو، مسؤول برنامج الأغذية العالمي في هراري، قوله إن "جائحة كوفيد-19 تهدد بتفاقم هذه المحنة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نمنع تحول هذه المأساة إلى كارثة".. موضحا أن عدد هؤلاء كان في نهاية العام الماضي 3,8 مليون نسمة أي أنه ارتفع بمقدار 500 ألف نسمة خلال ثلاثة أشهر.





وأشار إلى أنّ نصف الزيمبابويين البالغ عددهم 15 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة طارئة من أجل البقاء على قيد الحياة.





وكانت الأمم المتحدة أطلقت أمس الأربعاء نداء عاجلًا إلى الجهات الدولية المانحة لجمع ما قيمته 130 مليون دولار من التبرعات اللازمة لإطعام المتضررين جوعا.