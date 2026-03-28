المؤتمر: بيان البرلمان يؤكد صلابة الموقف المصري تجاه التحديات الإقليمية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يعكس بوضوح حجم المسؤولية الوطنية التي تتحملها مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن ما جاء في البيان يمثل ترجمة حقيقية لثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإدانة القاطعة للاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي والأردن تعكس موقفًا حاسمًا لا يقبل التأويل، مشيرًا إلى أن هذه التحركات العدائية تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمن الإقليمي، وتتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يرتكز على التنسيق والتكامل في مواجهة مثل هذه التحديات المتصاعدة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن تأكيد البيان على أن أمن دول الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس وعيًا استراتيجيًا عميقًا بطبيعة المرحلة، موضحًا أن الترابط بين الدول العربية لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة في ظل تصاعد التوترات.

وأكد السعيد غنيم، أن التحرك المصري بقيادة القيادة السياسية يعكس رؤية متوازنة تجمع بين الحزم في الدفاع عن المصالح العربية، والتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب الانزلاق نحو صراعات مفتوحة، مشددًا على أن مصر ستظل عنصر استقرار رئيسي في المنطقة، وقوة داعمة لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والسلام الإقليمي.