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رياضة

عمر السومة: مستعد لتقديم كل شيء لأهلي جدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:08 م
عمر السومة
عمر السومة
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عبدالله هشام
أكد عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي أنه يجري تدريباته المنزلية في صالة الألعاب الرياضية التي جهزها في منزله بتكلفة وصلت إلى 100 ألف ريال. 

وأضاف السومة في تصريحات تليفزيونية: أتمرن مرتين يوميا صباحا لياقة وجري وفي المساء بناء عضلات والسباحة في الحمام، أنا محظوظ لأننى جهزت الجيم قبل وقت قليل من أزمة توقف الدوري السعودي بسبب كورونا. 

وأكمل: خيري ورزقي من هذا البلد وتحت أمرهم وتصرفهم في كل شيء مادام حقانى، أنا مستعد لتقديم أي شيء أنا أحب النادي الأهلي السعودي ومستعد لعمل كل شيء لهم.

واختتم السومة تصريحاته قائلا: قرار الإلغاء ليس سهلا على الجميع واتحاد الكرة السعودي يصدر العديد من القرارات والاجتماعات لبحث السبل لاستئناف الدوري السعودي وعلى حسب علمي يمكن إكماله بعد شهرين أو ثلاثة.
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