مبادرتان من طلاب أكاديمية الفنون للحماية من كورونا

في إطار مقاومة فيروس كورونا، نظم اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون مبادرتين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد، ورائد الاتحاد دكتورة سمر سعيد، ورائد اللجنة الفنية الدكتور ولاء محمد، ورئيس اتحاد الطلاب محمد الحوفى.





جاءت المبادرة الأولى تحت اسم "خليك فى البيت"، للتوعية ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية، والثانية بعنوان "فنان من البيت"، وفيها تم الإتاحة لكل طلاب المعهد لتقديم عمل فني للمشاركة به على صفحة الاتحاد.





وبالفعل تفاعل الطلاب بشكل كبير فى جميع الأنشطة من تمثيل وغناء وعزف وصور تشكليه وتصوير بعض المشاهد الأدائية.



