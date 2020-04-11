AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مبادرتان من طلاب أكاديمية الفنون للحماية من كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
في إطار مقاومة فيروس كورونا، نظم اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون مبادرتين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد، ورائد الاتحاد دكتورة سمر سعيد، ورائد اللجنة الفنية الدكتور ولاء محمد، ورئيس اتحاد الطلاب محمد الحوفى.

جاءت المبادرة الأولى تحت اسم "خليك فى البيت"، للتوعية ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية، والثانية بعنوان "فنان من البيت"، وفيها تم الإتاحة لكل طلاب المعهد لتقديم عمل فني للمشاركة به على صفحة الاتحاد.

 وبالفعل تفاعل الطلاب بشكل كبير فى جميع الأنشطة من تمثيل وغناء وعزف وصور تشكليه وتصوير بعض المشاهد الأدائية.

وقد نشأت الفكرة الأساسية للمبادرة من خلال الطالب أمير حمدان، أمين اللجنة الفنية، وساعد فى التنفيذ مساعد اللجنة الفنية ورئيس اتحاد الطلاب محمد الحوفى وجميع أعضاء الاتحاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تستعد لإطلاق المهرجان الرقمي الأول للمواهب 2020

ندوة عن زمن الفن الجميل بحضور إيمان البحر درويش .. في جامعة الزقازيق

جامعة المنصورة تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم باحتفالية «كلثوميات»

رئيس اتحاد طلاب تجارة عين شمس: الأنشطة الفنية تلقى اهتماما واسعا من الطلاب

اتحاد طلاب جامعة أسيوط يطلق مبادرة خليك فى البيت.. شاهد

أخبار الجامعات.. المخالطون لطبيب كورونا بمستشفى الدمرداش ينتظرون النتيجة.. كلية الفنون التطبيقية بـ حلوان تطلق مبادرتين أون لاين.. البحوث التجارية بـ القاهرة يستكمل محاضرات المحاسبة الإلكترونية

ترشيحاتنا

بعد وفاة والده.. الجمهور يطارد على ربيع

مفاجأة.. علاج جديد لـ فيروس كورونا بـ15 جنيها فقط

فى الذكرى الأولى لرحيله.. عدد زيجات محمود الجندى

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

إكرام الميت دفنه.. أهالى قرية بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا.. صور

على حبل مشدود.. دولة أوروبية تعلن عودة المدارس وسط جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 هاتشباك mazda 3السيارة الفائزة بجائزة أفضل تصميم عالمي .. صور

برفقة عائلتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

ينتقل عن طريق الرذاذ والبيض.. 10 معلومات لا تعرفها عن إنفلونزا الطيور