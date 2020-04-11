وزير الإسكان يتفقد منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.





وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة الداون تاون، يجرى بها الانتهاء من تشطيب عدد من العمارات، من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف.​





وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه تم وضع بوابة للتعقيم قبل دخول جهاز المدينة لتعقيم الداخلين الى مبنى الجهاز، بجانب استخدام أجهزة الكشف عن درجة الحرارة، والتى يتم استخدامها بجميع مواقع العمل.