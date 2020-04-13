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تعليم

رئيس جامعة أسوان: التبرع بنسبة 20% من رواتب أعضاء هيئة التدريس إستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:09 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
وتتواصل المبادرات التنفيذية والمجتمعية التى تعبر عن المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصرى العظيم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أصالتهم وحبهم لتراب الوطن وهو ما ظهر جليًا فى التكاتف والتلاحم لمكافحة ومجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قرر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان خصم نسبة 20%من رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه سيتم توجيه هذه النسبة من مستحقاتهم المالية إلى صندوق تحيا مصر  لصالح العمالة غير المنتظمة.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذه اللفتة تأتى إستجابة للمبادرة التى أطلقها عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صندوق " تحيا مصر " لمساعدة العمالة الغير منتظمة بالدولة.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذه المبادرة تأتى إلتزامًا من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع وإتساقًا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة فى ظل هذه الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد ، وسوف يبدأ التنفيذ إعتبارًا من مايو 2020 لمدة ثلاثة شهور.

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