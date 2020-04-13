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أخبار العالم

الكشف عن موعد إعلان نتائج علاج ترامب لمرضى كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن باحثين في نيويورك سيعلنون الأسبوع المقبل النتائج الأولية لدراسة عن هيدروكسي كلوروكين المسمى بـ "علاج ترامب" وتأثيره على مرضى فيروس كورونا، حيث يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "مغير قواعد اللعبة".

وقالت القناة إن الإعلان سيقدم أحد التلميحات العلمية الأولى ما إذا كان هذا الدواء مفيد ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هيدروكسي كلوروكين موجود بالفعل في الأسواق لعلاج الملاريا والذئبة وأمراض أخرى، ووصفه بعض الأطباء لمرضى فيروس كورونا، كما يصفون كذلك الكلوروكين،وأزيثروميسين، وهو مضاد حيوي يقترن أحيانًا مع العقارين.

ستراجع دراسة نيويورك مئات السجلات الطبية من مرضى المستشفيات في جميع أنحاء ولاية نيويورك مصابة بفيروس كورونا لمعرفة ما إذا كانت الأدوية تساعدهم أو تؤذيهم.

إلى ذلك، أعلنت فرنسا عن عشرات الحالات من الإصابات بأمراض قلبية ناجمة عن استخدام الدواء الذي يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أبلغت فرنسا عن 43 حالة من حالات قلبية مرتبطة بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد باستخدام هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء الملاريا الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب مرارًا بأنه "مغير لقواعد اللعبة".

وبما أن الولايات المتحدة تخزن ما يصل إلى 29 مليون جرعة من الدواء، الذي يستخدم أيضًا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن البيانات حول ردود الفعل السلبية من وكالة سلامة الأدوية الفرنسية تسلط الضوء على خطر استخدام علاجات غير مثبتة لوقف جائحة كورونا التي قتلت أكثر من 100.000 شخص حول العالم.

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