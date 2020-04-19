رئيس الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: الصيام يحسن الجهاز المناعي.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لايوجد أثر سلبي من الصيام على الجهاز المناعي ولكن توجد مؤشرات ايجابية تؤكد أن الصيام يحسن الجهاز المناعي.









وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن هذه المؤشرات تدل على أننا نحسن الجهاز الهضمي أثناء الصيام ونحسن الجهاز الدورى أثناء فترة الصيام، ونعطي فرصة للكبد والكلى حتى يتخلصا من السموم التي تحدث أثناء فترة الإفطار.









وأوضح أمجد الحداد، أن فترة الإفطار كافية لمد الجسم بالسوائل كما أنه في فترة الصيام من الممكن أن نقوم بغرغرة الحلق وهو شىء لا يفطر وجيد جدا.









وتابع أن استخدام السواك أثناء فترة الصيام يحفز خلايا الغدد اللعابية في فم الإنسان علي زيادة الإفرازات اللاعبية وهو شىء جيد لتعويض الجسم اثناء الصيام.









واستطرد أن التغذية المناعية التي تحدث أثناء فترة الإفطار من السوائل والخضروات والأكل هي وسيلة تعويضية لجسم الإنسان أثناء الصيام.



