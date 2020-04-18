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أحمد موسى عن حصيلة مصابي كورونا اليوم: الرقم مرعب والاعداد هتزيد تاني.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:28 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان وزارة الصحة اليومي  بآخر مستجدات فيروس كورونا قائلا :" رقم مرعب ولدينا اكبر اعداد إصابات وأكبر عدد وفيات في يوم واحد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الارقام هتزيد الفترة الجاية لان الناس لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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