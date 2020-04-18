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أحمد موسى: ألمانيا سيطرت على فيروس كورونا بهذه الطريقة.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:23 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
 قال الإعلامي أحمد موسى،  إن التجربة الالمانية في التعامل مع فيروس كرورونا يجب ان تدرس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الالمان نجحوا في أن يصيب المصاب بفيروس كرورنا واحد اخر فقط، وألمانيا تحاصر فيروس كورونا بشكل كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بدأت ألمانيا التفكير في إعادة الحياة مرة اخرى ولكن ذلك بعد التزام المواطن الألماني الذي اتبع ارشادات الحكومة الالمانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى الأطقم الطبية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأطقم الطبية ابطال ويصاب منهم عدد بفيروس كورونا لانهم في الصفوف الأولى المواجهة لفيروس كورونا، ومش عايز اوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".
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