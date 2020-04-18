أحمد موسى: ألمانيا سيطرت على فيروس كورونا بهذه الطريقة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التجربة الالمانية في التعامل مع فيروس كرورونا يجب ان تدرس.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الالمان نجحوا في أن يصيب المصاب بفيروس كرورنا واحد اخر فقط، وألمانيا تحاصر فيروس كورونا بشكل كبير".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بدأت ألمانيا التفكير في إعادة الحياة مرة اخرى ولكن ذلك بعد التزام المواطن الألماني الذي اتبع ارشادات الحكومة الالمانية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه وعلينا الفترة القادمة تقديم الدعم المعنوي إلى الأطقم الطبية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأطقم الطبية ابطال ويصاب منهم عدد بفيروس كورونا لانهم في الصفوف الأولى المواجهة لفيروس كورونا، ومش عايز اوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".