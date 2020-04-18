أحمد موسى يطالب الجمهور بعدم الضغط على الأطقم الطبية المواجهين لكورونا.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه، بتقديم الدعم للاطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "أرجوكم عدم الضغط على الاطقم الطبية".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه، وعلينا الفترة المقبلة تقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأطقم الطبية ابطال، ويصاب عدد منهم بفيروس كورونا؛ لانهم في الصفوف الأولى المواجهة للفيروس، ومش عايز أوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".