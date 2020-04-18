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أحمد موسى يطالب الجمهور بعدم الضغط على الأطقم الطبية المواجهين لكورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 07:24 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
طالب الإعلامي أحمد موسى،  مشاهديه، بتقديم الدعم للاطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "أرجوكم عدم الضغط على الاطقم الطبية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه، وعلينا الفترة المقبلة تقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الأطقم الطبية ابطال، ويصاب عدد منهم بفيروس كورونا؛ لانهم في الصفوف الأولى المواجهة للفيروس، ومش عايز أوصل لمرحلة يكون الطبيب او الممرض قلقان".
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