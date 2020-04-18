أحمد موسى يطالب الجمهور بعدم الضغط على الأطقم الطبية المواجهين لكورونا.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، مشاهديه، بتقديم الدعم للاطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا.

أرجوكم عدم الضغط على الاطقم الطبية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " أرجوكم عدم الضغط على الاطقم الطبية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل طبيب او ممرض يحتاج إلى مساندته وعدم الضغط عليه، وعلينا الفترة المقبلة تقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية".



