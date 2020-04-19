الكرملين يتوقع وصول ذروة تفشي فيروس كورونا في روسيا الأسبوع القادم

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه من المتوقع أن يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته في روسيا الأسبوع المقبل.

وأضاف بيسكوف "هذا الأسبوع ، كما ترون ، عدد المرضى يتزايد كل يوم، وهذا يشير إلى أننا لم نصل للذروة بعد ، وبالتالي ، سننتظر الأسبوع المقبل".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية عن بيسكوف قوله إن القرارات حول مستقبل نظام مواجهة فيروس كورونا ستتخذ خلال الأسبوع المقبل ، منوها إلى أنه قد مرت ثلاثة أسابيع على الحجر الصحي.