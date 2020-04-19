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أخبار العالم

الكرملين يتوقع وصول ذروة تفشي فيروس كورونا في روسيا الأسبوع القادم

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه من المتوقع أن يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته في روسيا الأسبوع المقبل.
وأضاف بيسكوف "هذا الأسبوع ، كما ترون ، عدد المرضى يتزايد كل يوم، وهذا يشير إلى أننا لم نصل للذروة بعد ، وبالتالي ، سننتظر الأسبوع المقبل".
ونقلت وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية عن بيسكوف قوله إن القرارات حول مستقبل نظام مواجهة فيروس كورونا ستتخذ خلال الأسبوع المقبل ، منوها إلى أنه قد مرت ثلاثة أسابيع على الحجر الصحي.
وكان مقر العمليات المختص بمواجهة انتشار فيروس كورونا في روسيا قد أعلن ، في وقت سابق اليوم ، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع حتى 42853 بعد تسجيل 6060 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات 361 ، منهم 48 حالة خلال 24 ساعة.
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