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أحمد موسى: لا يوجد دولة في العالم اتخذت إجراءات مثلما اتخذتها مصر.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:01 م
االإعلامي احمد موسى
االإعلامي احمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المصريين العائدين من الخارج في مرسى علم يهتفون باسم مصر بعد خروجهم من الحجر الصحي مؤكدا أنه لا يوجد دولة في العالم اتخذت الإجراءات مثلما اتخذتها مصر. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن معظم دول العالم لن تقوم بإعادة رعاياها من الخارج مثلما قامت مصر مشيرا إى أن الدولة بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر فرد تعمل على عودة المصريين. 

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي دائما تحيا مصر وهناك  من يشكك في الإجراءات التي التي اتخذتها الدولة  وتعمل على تهييج الرأي العام.

وأشار الإعلامي أحمد موسى "البلد مش ناسية ولادها وهناك أولويات فالدولة عملت على حماية أولادها من طلبة الجامعات في الدول مش هيرموا ولادها في الشارع".

وقال أحمد موسى إنه على الرغم من الظروف وإغلاق المطارات وتسيير عدد من الرحلات لإجلاء العالقين تستمر الرحلات الجوية لعودة أبنائنا من الخارج.

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