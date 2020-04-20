ريلمي تطلق Realme 6 رسميًا في مصر.. المواصفات والسعر

كشفت شركة ريلمي رسميا، من خلال حدث عبر الإنترنت عن أحدث هواتفها في السوق المصري، سلسلة Realme 6 والتي تتضمن Realme 6 و Realme 6 Pro، ويعد جهاز ريلمي 6 أول هاتف ذكي من Realme مع مجموعة شرائح G90T المخصصة للألعاب من Mediatek.





سعر مواصفات ريلمي 6 Realme 6 في مصر:





يعد هذا الجهاز أول هاتف ذكي من شركة ريلمي يتضمن معالج Mediatek Helio G90T المخصص للألعاب والمقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، القابلة للتوسعة عبر فتحة microSD.





ويقدم هاتف ريلمي 6، كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع مستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة f/2.3، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل.









ويحتوي هاتف Realme 6 على شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 وبدقة 1080×2400 بيكسل مع معدل تحديث قدره 90 هيرتز، ونوتش للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0.





ويعمل جهاز ريلمي 6، ببطارية بسعة 4300 مللي أمبير، يمكن شحنها بالكامل خلال 56 دقيقة فقط، بواسطة شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويباع هاتف ريلمي 6 بسعر 3990 جنيها مصريا، لنسخة 4/128 جيجابايت، وبسعر 4490 جنيها مصريا لنسخة 8/128 جيجابايت.









سعر ومواصفات هاتف ريلمي 6 برو في مصر:





ويأتي هاتف ريلمي 6 برو، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، ودقة 1080×2400 بيكسل، وهي تحتوي على نوتش يتضمن الكاميرا الأمامية المزدوجة المكونة من عدسة أساسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة f/2.0 ومستشعر IMX471 من سوني، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل واسعة جدا مع مجال رؤية يبلغ 105 درجات.





ويحتوي هاتف ريلمي 6 برو، على كاميرا خلفية رباعية، العدسة الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة تصوير تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f/2.5، وعدسة واسعة جدا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل.





ويعمل جهاز ريلمي 6 برو، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع بطارية بسعة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 30 واط، ويباع الهاتف بسعر 5390 لنسخة 8/128 جيجابايت.



