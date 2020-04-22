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تعليم

جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:53 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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إبراهيم الهوارى
كرم مجلس جامعة بنها فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها وبحضور نواب رئيس الجامعة فريق عمل تنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات الجامعية وهم الطلاب احمد صدقي وسامر محمد عبدالعزيز وايمن خيري وبإشراف الدكتور أيمن علي ندا.

وأشاد رئيس جامعة بنها بطلاب كلية الهندسة فى تصميم وتنفيذ البوابة المعقمة بالكامل بالتنسيق مع مركز ريادة الأعمال " التايكو" وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية.

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وقال السعيد أن البوابة المعقمة هي مبادرة أطلقتها الجامعة للمساهمة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين من خلال رش الرذاذ المعقم على المترددين على المستشفيات.

وأوضح السعيد أن البوابة خضعت لعدة تجارب قبل بدء تشغيلها ووضعها بمداخل المستشفى بشكل عملي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لإنتاج بوابات اخرى لوضعها على جميع مداخل المستشفيات الجامعية والكليات لضمان سلامة جميع العاملين والمترددين على الجامعة.

جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور
جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور
جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور
جامعة بنها تكرم فريق عمل تصميم وتنفيذ أول بوابة للتعقيم الإلكترونى بالمستشفيات..صور
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