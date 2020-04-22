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تعليم

فريق طبي من جامعة الزقازيق لعلاج مصابي كورونا بمستشفى العزل بالعلمين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم، أول فريق  طبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري قبل مغادرته إلي مستشفي العزل بمدينة العلمين للمعاونة في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي يضم 4 من الكوادر الطبية المتميزة من الأقسام المختلفة وهي " الباطنة،الأمراض الصدرية،الأمراض المتوطنة، قسم التخدير والرعاية المركزة". 




حضر اللقاء الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.


أعرب رئيس الجامعة عن خالص تقديره لأعضاء الفريق الطبي المتجه إلي مستشفي العزل بمدينة العلمين للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء المهمة المكلفين بها وأن يكونوا خير عون لوطنهم في مواجهة أزمة إنتشار الفيروس، ومثنيًا علي الروح المعنوية التي يتمتع بها أعضاء الفريق الطبي وإدراكهم لحجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم في ظل الأزمة التي يواجهها الوطن والسعي للخروج منها بأقل ضرر.


وخلال اللقاء،أكد "شعلان" أن الجامعة بكامل امكانياتها العلمية و البشرية والمادية مسخرة لمعاونة أجهزة الدولة من أجل مكافحة فيروس كورونا، من خلال تقديم الخبرة العلمية من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس فضلًا عن تجهيز المنشآت وتوفير الأجهزة ورفع حالة الاستعدادات بالمستشفيات الجامعية.
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