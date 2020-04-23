حريق في 4 منازل بسوهاج

اندلع حريق في 4 منازل بقرية الشيخ مرزوق مركز البلينا بسوهاج، بسبب ماس كهربائي، وسيطرت قوات الحماية المدنية علي النيران.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة، تبين من الفحص نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "راضي.أ.ع" 35 عاما عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنازل مجاورة ملك كل من "أحمد.ا.غ" 35 عاما عامل، "كرم.م.ا" 33 عاما عامل، "وائل.م.ا" 39 عاما عامل وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.





وتبين ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، ونتج عن الحريق بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.





تحرر المحضر اللازمة، وجارِ العرض علي النيابة العامة.