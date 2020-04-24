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سيارات

تعرف على فوائد غسيل محرك السيارة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد الكثير من الأشخاص يهتمون بغسيل السيارة والاجزاء الداخلية والخارجية منها لكنهم يتجاهلون محرك السيارة خوفا  من حدوث أعطال ولكن من الضروري غسله لانه يحتاج إلى تنظيف ،لذلك سنعرض لك فوائد غسيل المحرك وفائدة للسيارة .
 بالتأكيد سيبدو المحرك النظيف رائعًا وسيشعرك بالراحة، لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي الذي يكمن وراء أهمية تنظيف المحرك.

تنظيف المحرك يسهل عليك اكتشاف المشاكل المحتملة قبل أن تصبح المشكلة كبيرة فلو تخيلت أن محرك السيارة ليس نظيف لن تستطيع اكتشاف المشاكل الداخلية فيه من تسرب للسوائل والشقوق والمشاكل الأخرى .

تنظيف المحرك يساعد على إزالة تراكم الاملاح والحصى وغيرها من الاوساخ تعمل على تآكل المحرك وارتفاع درجة حراراته.

يعمل تنظيف المحرك على عدم تراكم المواد القابلة للاحتراق مثل الزيت أو أوراق الشجر .

غسيل المحرك يجعلك تحصل على قيمة بيع أعلى إذا أردت بيع سيارتك لنظافة محركها.

واخيرا تنظيف السيارة بشكل عام والمحرك بشكل خاص أمر ضروري، لكن انتبه إلى اختيار فترات متباعدة لغسيل المحرك كي لا يتعرض المحرك وأجزاءه إلى التآكل والصدأ
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