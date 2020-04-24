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فن

بعد خطأ الحلقة الأولى.. لعبة النسيان لـ دينا الشربيني مطلوب على جوجل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:50 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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محمد نحلة
بعد عرض حلقته الأولى أمس على شاهد vip، تصدّر مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني محركات البحث في مصر، ليُشعل السباق الرمضاني مبكرًا ويعتلي قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.



وظهرت دينا الشربيني في اولى حلقات مسلسل " لعبة النسيان" وهي تحمل طفلا رضيعا بعد ولادته ضمن أحداث المسلسل، ولكن اللافت أن الطفل لم يبد حديث الولادة بل صاحب عمر يتعدى شهرا أو أكثر. 

 وتُعرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً والإعادة 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر2.

كما حصد المسلسل على العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر، حيث دشّن الجمهور تويتات تشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، والقصة الدرامية التي فرضت نفسها في الحلقة الأولى، والتي تعتبر بداية مبشرة للدراما الرمضانية.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

 "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.

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