جوجل تطلق ميزة للرد على المستخدمين.. عند البحث الخطأ

أعلنت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة عبر محرك البحث الشهير الخاص بها، ستقوم بالرد على المستخدمين عندما تكون نتائج البحث search results المعروضة غير صحيحة.





وبحسب ما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى فإن جوجل أطلقت الميزة لتصحيح النتائج الخطأ، و قبل عرض إقتراحات أخرى للبحث عنها تظهر الرسالة "يبدو أنه لا توجد أي تطابقات لعملية البحث".





وكشفت جوجل أن الميزة لا تظهر في كثير من الأوقات، ولكن الفكرة أن خدمة بحث Google ستعرض أفضل نتائج بأفل مجهود لتساعد المستخدمين، كما عملاق البحث الأمريكي بتحديث عددا من صفحات الدعم لتتضمن الخاصية الجديدة للخدمة.

وتهدف جوجل لجعل الوصول إلى ما يحتاجه المستخدمين أكثر سهولة، من خلال تقديم إقتراحات لمزيد من التدقيق الإملائي للكلمات وإعادة الصياغة للمساعدة في عدم تكرار عمليات البحث الخاطئة.





جدير بالذكر أن شركة جوجل أجرت تغييرًا على خدمة البحث والتسوق التابعة لها Google Shopping، من خلال السماح لأي مالك نشاط تجاري يبيع المنتجات عبر الإنترنت بإدراج منتجاته بشكل مجانى.