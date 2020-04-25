أفغانستان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 1376 حالة.





وتعد العاصمة الأفغانية كابول الأكثر تضررًا بالوباء بين باقي ولايات البلاد، فيما ضرب الوباء مؤسسة الرئاسة الأفغانية، إذ أصيب أكثر من 40 موظفًا بالقصر الرئاسي في العاصمة كابول بالوباء.





ودفع هذا الأمر، الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى جعل معظم تعاملاته مع فريق الاتصالات الرقمية، الذين يجهزون اجتماعاته ولقاءاته الافتراضية عبر شبكة الإنترنت.









وبحسب السلطات الأفغانية، فإن الحالات المصابة بالقصر تعود لموظفين إداريين وسكرتارية ورئيس الأمانة العامة بمجلس الأمن القومي، وقد تأكدت إصاباتهم عقب ظهور نتائج اختباراتهم الأحد الماضي، أي بعد أسبوع من أخذ عيناتهم.























