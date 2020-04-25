تفكيك هاتف iPhone SE يظهر الاختلاف بينه وبين آيفون 8.. فيديو

أ الأحدث iPhone SE، مع جهاز آيفون 8، حيث يأتي بنفس تصميم وحجم الشاشة بقياس 4.7 بوصة. يتشابه هاتف بل الأحدث iPhone SE، مع جهاز آيفون 8، حيث يأتي بنفس تصميم وحجم الشاشة بقياس 4.7 بوصة.





واستعرض مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" عملية تفكيك هاتف iPhone SE للعام 2020، كما سلط الضوء على أوجه الاختلاف بين الهاتفين.





ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، ألقى ريكو سيرفا نظرة أولى على هاتف iPhone SE، من خلال فيديو نشره على موقع إنستجرام، كيف يبدو تصميم الجهاز متطابقا مه هاتف آيفون 8 الذي أطلق في عام 2017.





ويأتي الاختلاف الرئيسي بين هاتفين iPhone SE للعام 2020 وiPhone 8، وحدة المعالج المستخدمة حيث حصل هاتف أبل الجديد على معالج A13، والتي بعمل بها أحدث إصدرات آيفون 11.





اقرأ أيضا| هاتف IPhone SE أفضل من XS Max لهذا السبب





وقد سلط مقطع الفيديو الضوء على عملية إزالة تكوينات كلا الهاتفين، حيث اختلفت درجة صعوبة إزالة بعض التكوينات من هاتف إلى آخر، حيث كشف مقطع الفيديو عن إمكانية إزالة شاشة LCD في الهاتفين، وصعوبة إزالة وحدة الكاميرا.





جدير بالذكر أن شركة أبل بدأت في طرح المرحلة الأولى من هاتف iPhone SE 2020 للمستخدمين في 40 دولة حول العالم أمس، الجمعة، ومن بينها الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا كندا.