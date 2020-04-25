وفيات أمريكا بسبب فيروس كورونا تقترب من 54 ألف حالة

اقترب عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، من حاجز 54 ألف وفاة بعد تسجيل 1552 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. بحسب البيانات التي رصدها موقع "وورلد ميتر".





وكشف الموقع أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا بلغ 53745 حالة وفاة، فيما وصل عدد المصابين إلى 952995 إصابة في الولايات المتحدة، بعد تسجيل نحو 27763 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





في السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 2908206 إصابة، فيما تخطت الوفيات حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة، حيث بلغت 202501 وفاة وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 832211 حالة شفاء.





وجاءت إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم، حيث بلغت حالات الوفاة 26384 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 195351 حالة.