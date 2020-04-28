الحلقة 4 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا على طريقة سلام يا صاحبي

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة شرف، في الحلقة 4 من مسلسل "رجالة البيت"، والذي ينافس بموسم دراما رمضان الحالي.
وقرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني سرقة مصنع لبان.
وعلى طريقة فيلم "سلام ياصاحبي" لكل من عادل إمام وسعيد صالح، باع تيمون وبومبا اللبان في السوق بـ2.5 بعد احتكار المعلمة سمارة "آيتن عامر" له.
وقرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني سرقة مصنع لبان.
وعلى طريقة فيلم "سلام ياصاحبي" لكل من عادل إمام وسعيد صالح، باع تيمون وبومبا اللبان في السوق بـ2.5 بعد احتكار المعلمة سمارة "آيتن عامر" له.
وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل انفصال "تيمون وبومبا" بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الإعلام.