الحلقة 4 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا على طريقة سلام يا صاحبي

حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة شرف، في الحلقة 4 من مسلسل "

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل انفصال "تيمون وبومبا" بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الإعلام.



