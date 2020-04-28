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فن

الحلقة 4 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا على طريقة سلام يا صاحبي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:22 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى
حلت الفنانة آيتن عامر، ضيفة شرف، في الحلقة 4 من مسلسل "رجالة البيت"، والذي ينافس بموسم دراما رمضان الحالي.

وقرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني سرقة مصنع لبان.

وعلى طريقة فيلم "سلام ياصاحبي" لكل من عادل إمام وسعيد صالح، باع تيمون وبومبا اللبان في السوق بـ2.5 بعد احتكار المعلمة سمارة "آيتن عامر" له.

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل انفصال "تيمون وبومبا" بعد إطلاق أول أغنية في الحفل، وفي المؤتمر الصحفي نشبت مشادة كلامية حادة بينهما ينتج عنها الانفصال أمام الطلاب ووسائل الإعلام.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" تدور فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.
الحلقة 4 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا على طريقة سلام يا صاحبي
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