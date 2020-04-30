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رياضة

محمد الدعيع: مانشستر يونايتد فاوضني.. وكريستيانو أصعب لاعب واجهته

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:55 ص
محمد الدعيع
محمد الدعيع
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محمد السعيد
أكد محمد الدعيع حارس مرمى منتخب الهلال ومنتخب السعودية السابق، أنه تلقى عرضا من نادي مانشستر يونايتد، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 1998.

وقال محمد الدعيع في تصريحات لإذاعة " يو إف إم":" الحارس الشهير بيتر شمايكل فاوضني للانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل انطلاق بطولة كأس العالم 1998، ولكن إدارة النادي فضلت الانتظار بعد خوض المونديال للحصول على سعر أعلى من وراء بيعي، لكن الأندية الكبيرة لا تتنظر وتتعاقد مع البديل فورا".

وأضاف:" تلقيت عرضا أيضا من نادي أياكس أمستردام، لكنني لم أوقع من أجل الأمير فيصل بن فهد.

وأشار:" لعبت أمام نجوم عالمية مثل تيري هنري وزيدان والظاهرة رونالدو، لكن كريستيانو رونالدو هو أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي".

وأكمل:" كريستيانو لاعب متكامل، يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل بالرأس والقدمين، وإجادة تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.
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