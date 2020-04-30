الحضارة الإسلامية في الأندلس.. كتاب جديد لـ محمد الجمل

صدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المجلد الأول من كتاب "الحضارة الإسلامية في الأندلس"، تحرير الدكتور محمد الجمل، المشرف على المركز، حيث يلقي فيه الضوء على مراحل تطور التجربة الأندلسية الفريدة التي استمرت ثمانية قرون من الإسهام الحضاري والمعرفي في الحضارة الإنسانية.





ويشمل الكتاب بجزءيه دراسات حول نشأة علم التاريخ وتطوره في الأندلس، والإبداع الأندلسي في العلوم والفنون والآداب، والعمارة والفنون الإسلامية، والحياة الاجتماعية الاقتصادية في الأندلس.





وتعد هذه الدراسات والبحوث نتاج أعمال مؤتمر دولي عقد في مكتبة الإسكندرية منذ عدة سنوات، تكريمًا لرائد من رواد الدراسات الأندلسية هو الدكتور أحمد مختار العبادي، صاحب الإسهامات المتميزة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية المغربية والأندلسية، وشارك بدراسات مجموعة متميزة من الباحثين من مصر وسوريا والعراق وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وإسبانيا وتشيلي.





ويتضمن الجزء الأول من الكتاب الموضوعات المتصلة بالتاريخ واللغة والأدب، فيما يحتوى الجزء الثاني على الأبحاث المتعلقة بالعمارة والفنون والعلوم وسوف يصدر قريبا.





وقدم الكتاب الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي أكد بدوره اهتمام المكتبة بمفهوم الحوار بين الحضارات والثقافات بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم عالمية الإسلام، وسماحته التي تمثل رافدًا من روافد الحضارة الإنسانية.