AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اسمع ابتهال "ماشي بنور الله" بصوت الشيخ محمد الطوخي.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:01 ص
اسمع ابتهال ماشي
اسمع ابتهال "ماشي بنور الله" بصوت الشيخ محمد الطوخي
Advertisements
محمود ضاحي
يعد ابتهال " ماشي بنور الله" هي أشهر ابتهالات الشيخ محمد الطوخي وكلماتها هي "ماشى فى نور الله ماشى.. ماشى فى نور الله أدعى وأقول يا رب.. يبقالى حصن وجاه.. زدنى فى حبك حب.. و باركلى فى عيالى.. وفى صحتى ومالى.. وفى كل أعمالى.

وُلد الشيخ محمد الطوخى في  مركز أشمون ، بمحافظة المنوفية، عام 1922م. حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالازهر الشريف عام 1932م، ثم حصل على إجازة فِي علم القراءات. 

لازم الشيخ مرسى الحريرى، واتقن على يده ضرب العود، و أتقن كذلك قواعد اللغة العربية، وإلقاء القصائد الشعرية.. فـ جمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وقراءة القرآن والمأذونية الشرعية.

كان الشيخ الطوخي محبا للموسيقى ويحرص على سماع كبار المبتهلين كالشيخ "علي محمود"، وهذا ما دفعه للبحث عن الآليات التي تؤهله لكي يصبح مبتهلا ومنشدا بجانب القرآن الكريم، فكان الإنشاد الديني فنا يسري في عروقه مجرى الدم، وكثيرًا ما أعلن ذلك.

تعلم العزف على آلة العود على يد الشيخ "مرسي الحريري"، بالإضافة إلى إتقانه قواعد اللغة العربية والقصائد الشعرية، فقد جمع بين الابتهالات والإنشاد الديني وقراءة القرآن الكريم والمأذونية الشرعية بعد اعتماده في الإذاعة، وفقا لما جاء في كتاب (عباقرة الإنشاد الديني) لمحمد عوض.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد 18 عامًا من المعاناة.. حلقة برنامج تليفزيوني تنقذ فتاة من النحافة وآلام المعدة

صفية العمري: 3 فنانين ضربوني بجد في الأفلام.. فيديو

تامر أمين: إلغاء بعض البرامج بسبب حادث العريش.. فيديو

بسبب البطانة | بيومي فؤاد يسخر من فستان رانيا يوسف .. شاهد

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل