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تكنولوجيا

مايكروسوفت ستطلق منصة Xbox Series X قريبا.. وهذه أول ألعابها

السبت 02/مايو/2020 - 10:00 ص
لعبة Halo Infinite
لعبة Halo Infinite
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شيماء عبد المنعم
قال فيل سبنسر "Phil Spencer"، رئيس قسم Xbox في مقابلة مع شبكة CNBC: "إن إطلاق الجيل القادم من منصة الألعاب Xbox Series X، لا تزال في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام الجاري، ولكن مصير إنتاج الألعاب غير معروف".

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أشار سبنسر إلى أنه قد يكون هناك بعض التأثير على جداول Xbox Series X، ولكن يقوم فريقنا بعمل جيد للغاية مع إبقاء أجهزتنا على المسار الصحيح.


ووفقا للموقع التقني، لم تقدم مايكروسوفت تاريخًا محددًا لإصدار وحدة التحكم بالألعاب Xbox Series X، ولكن تشير بعض التقارير إلى أنها ستطلق خلال موسم عطلات 2020. 

وقد أدرجت العديد من مواقع Xbox الرسمية، في شهر مارس الماضي تاريخ إطلاق وحدة التحكم بالألعاب الجديدة في عيد الشكر 2020، ولكن مايكروسوفت قالت: "إن هذا غير دقيق، ولا تزال الشركة ملتزمة بالإطلاق خلال موسم العطلات الذي يمتد من اخر شهر نوفمبر القادم إلى نهاية العام".

وبعد أن ألمح "فيل سبنسر" رئيس Xbox، إلى أننا قد نرى ألعاب Xbox Series X في المستقبل القريب، حددت شركة مايكروسوفت موعد إطلاق الألعاب الخاصة بوحدة التحكم خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمنصة على موقع "تويتر"، حيث ستعرض شركة مايكروسوفت الأمريكية، وشركاؤها العالميون لعبة الجيل التالي التي تعمل على منصة Xbox Series X، في 7 مايو الساعة 8 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ.

وفيما يتعلق بالألعاب، تلتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية، بإطلاق لعبة Halo Infinite إلى جانب Xbox Series X، ولكن حتى هذه اللعبة، وألعاب الطرف الأول الأخرى لن تكون حصرية لمنصة Xbox الجديدة.
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