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أخبار البلد

البيئة تخصص أرقام واتساب للإبلاغ عن تراكمات القمامة .. تعرف عليها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حنان توفيق
تقدم وزارة البيئة العديد من الخدمات التي تتعلق بذات المجال، ولا تدخر جهدا فى تحقيق التوازن البيئ، والحفاظ عليها.

وفى إطار ذلك تتيح وزارة البيئة ارقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.

كما تقدم وزارة البيئة العديد من الخدمات الاخري الغرض من منها تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها - بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر - من آثار التنمية التى تفتقد السيطرة عليها.

وجاء الهدف من تقييم الأثر البيئ ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة.

ويعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة. و يحرص جهاز شئون البيئة على نشر نماذج التصنيف البيئي للمشروعات كخدمة مجانية للمواطنين.
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