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تكنولوجيا

تعالج الأرق.. تسريبات جديدة لساعة آبل Apple Watch Series 6

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:22 ص
تسريبات جديدة لساعة
تسريبات جديدة لساعة آبل Apple Watch Series 6 القادمة
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ندى على
ظهرت تسريبات جديد لساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، والتى ستصدرها الشركة في فصل الخريف القادم، حيث من المحتمل أن تطلقها الشركة بالتزامن مع هواتف آيفون القادمة  iPhone 12 والتى ستصدر في شهر أكتوبر . 

وبحسب موقع Business Insider فإن الساعة الذكية القادمة Apple Watch Series 6 ستحتوي على تقنيات لتعقب حالات النوم عند المستخدمين ومساعدتهم على تخطى الأرق والمساعدة على تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، حيث إن ساعات آبل الذكية تفتقر لهذا العنصر والذى تفوقت فيه ساعات أخرى لشركات مثل سامسونج وهواوى. 

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تتميز ساعة  Apple Watch Series 6 الجديدة بطول عمر البطاري والذى سيصل لعدة أيام دون شحن حيث أن الساعة ستكون متناسبة مع المستخدمين الذين يعالجون الأرق وبالتلى سيتم إرتداء الساعة لعدة أيام الأمر الذى يجعلها تتمتع بعمر بطارية طويل دون شحن. 

وستحتوى Apple Watch Series 6 على خاصية   always-on display وهى خاصية تعمل على فتح التطبيقات كلها عند إرتداء الساعة وجعلها متصلة بالتالى مع هاتف آيفون مما يجعل عملية التنقل بين الهاتف والساعة أمرا في غاية السهولة.  

وتقوم ساعة  Apple Watch Series 6 بالتباطؤ تدريجيا عند التواجد في وضع التشغيل الدائم للحفاظ على البطارية، كما أن الساعة ستراقب النشاطات اليومية للمستخدمين وتقترح عليهم وضع صحى أفضل فيما يتعلق بالنوم وممارسة الأنشطة.    

وكانت تسريبات أخرى قد ذكرت أن ساعة Apple Watch Series 6 قادرة على  اكتشاف نسبة الأوكسجين فى الدم، بالإضافة إلى أنها ستستطيع عمل رسم قلب بصورة دقيقة لمستخدميها. 

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