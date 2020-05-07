تويتر تختبر ميزة جديدة لتسهيل متابعة المحادثات المترابطة

أعلن موقع تويتر Twitter اليوم، عن تقديم واجهة جديدة للردود، والتى ستستخدم خطوطا ومسافات بادئة لتسهيل متابعة المحادثات المترابطة، وستختبر الشركة أيضا وضع إجراءات المشاركة، بما فيها أيقونات الإعجاب، والرد وإعادة التغريد، خلف نقرة إضافية لتسهيل متابعة الردود على المحادثات.





وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تعرض الصورة المتحركة التي نشرها حساب دعم تويتر واجهة الاختبار الجديدة وهي تعمل، حيث تجعل الخطوط والمسافات البادئة من السهل معرفة من يرد على من في المحادثات المترابطة.









كانت منصة التدوينات العملاقة قد قدمت هذا التطبيق التجريبي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر يناير 2019 كطريقة لتجربة الأفكار الجديدة خارج شبكتها العامة، حيث ظهرت هذه الميزة لأول مرة في العام الماضي، ضمن تطبيق تويتر التجريبي المسمى twttr، وتستند إلى تحديث تطبيق iOS الصادر في شهر يناير 2019.





وتختبر تويتر ميزة إخفاء أيقونات الإعجاب والرد وإعادة التغريد بشكل افتراضي بالنسبة للردود، في خطوة من شأنها أن تسمح بتغريدات أكثر على شاشة واحدة، ويجري اختبار هذا التغيير على مجموعة صغيرة من مستخدمي منصتي الويب ونظام تشغيل آيفون iOS.





واستعانت تويتر بتطبيقها التجريبي twttr، لاختبار مجموعة متنوعة من الأساليب والوظائف، من ضمنها التصميم الذي سمح للردود الفردية بالظهور بشكل دائري على غرار فقاعات الدردشة، ومع ذلك، فإن التصميم الذي استمر لفترة أطول هو التصميم الذي ظهر لأول مرة على نسخة الويب، وتطبيق المنصة المحمول لنظام التشغيل iOS.