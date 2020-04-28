تويتر يوقف ميزة الرسائل القصيرة في العديد من الدول

قام موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، بإيقاف ميزة تلقي رسائل SMS تحتوي على نص التغريدات الجديدة في العديد الدول التي تعتمد عليها عبر التطبيق أو موقع الويب . التيفي





وفقًا لموقع " ذا فيرج " التقني فإن تويتر قام بحظر رسائل SMS ، بسبب الأشخاص الذين يفضلون استخدام الرسائل القصيرة قراءة التغريدات بدلًا من فتح التطبيق، والشركات تعتمد على الميزة لتنبيه المستخدمين إلى المبيعات وعرض الإعلانات .





وقال المتحدث باسم تويتر : لقد قمنا بإيقاف خدمة الرسائل القصيرة ، باستثناء عدد قليل من الدول التي تعتمد عليه لاستخدام التطبيق ، وسيستمر تويتر في إرسال رسائل SMS لتأمين الحسابات عبر رموز المصادقة.





وتأتي هذه الخطوة بهدف مساعدة المستخدمين على تأمين حساباتهم عبر تويتر ،حيث تم تصميم خاصية SMS messages من 140 حرفا لتوافق حجم الرسائل النصية ، لإرسال وتلقي تغريدات عبر الرسائل القصيرة.



