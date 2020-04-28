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تكنولوجيا

تويتر يوقف ميزة الرسائل القصيرة في العديد من الدول

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:17 ص
تويتر
تويتر
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قسم التكنولوجيا
قام موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitter، بإيقاف ميزة تلقي رسائل SMS التي تحتوي على نص التغريدات الجديدة في العديد الدول التي تعتمد عليها عبر التطبيق أو موقع الويب .

وفقًا لموقع " ذا فيرج " التقني فإن تويتر قام بحظر رسائل SMS ، بسبب الأشخاص الذين يفضلون استخدام الرسائل القصيرة قراءة التغريدات بدلًا من فتح  التطبيق، والشركات تعتمد على الميزة لتنبيه المستخدمين إلى المبيعات وعرض الإعلانات .

وقال المتحدث باسم تويتر: لقد قمنا بإيقاف خدمة الرسائل القصيرة ، باستثناء عدد قليل من الدول التي تعتمد عليه لاستخدام التطبيق ، وسيستمر تويتر في إرسال رسائل SMS  لتأمين الحسابات عبر  رموز المصادقة.

وتأتي هذه  الخطوة بهدف مساعدة المستخدمين  على تأمين حساباتهم  عبر تويتر ،حيث تم تصميم  خاصية SMS messages  من 140 حرفا لتوافق حجم الرسائل النصية ، لإرسال وتلقي تغريدات عبر الرسائل القصيرة. 

يشار إلى أن تويتر قام بتعطيل كتابة التغريدات عبر رسائل SMS في سبتمبر الماضي،  بسبب المشاكل الأمنية حين تمكن الهاكرز من الوصول إلى رقم هاتف الرئيس التنفيذى لتويتر،  واستخدام ميزة الرسائل القصيرة   SMSللتغريد من حسابه.
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