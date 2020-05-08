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محافظات

انتصار على كورونا: شفاء 8 حالات جديدة وخروجهم من العزل بأسوان

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:10 م
إنتصار على كورونا:
إنتصار على كورونا: شفاء 8 حالات جديدة وخروجهم من العزل
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شاذلى عبد الفتاح
وتتواصل الانتصارات العديدة لمصابى فيروس كورونا المستجد من خلال تماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل والمدينة الشبابية حيث تعافى اليوم 8 حالات جديدة .

واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.

وغادر المتعافون مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .

فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية .

وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان. 


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