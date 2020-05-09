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تعليم

كلية التربية الرياضية بنات حلوان توضح فوائد ممارسة الرياضة للنساء

السبت 09/مايو/2020 - 01:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أبرزت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان أهمية ممارسة الرياضة للنساء، وأكدت أن ممارسة الرياضة للنساء تساعد في السيطرة على الوزن؛ إذ تعمل على إحراق السعرات الحراريّة، وتزيد من عمليَّات التمثيل الغذائي، وتقوم بتحويل الأنسجة الدهنيّة الى أنسجة عضلية. وبالتالي خسارة الوزن، وتمنحه قوامًا متناسقًا ومشدودًا، وأوضحت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة حنان السيد عميد كلية التربية الرياضية بنات مجموعة من الفوائد، التي يمكن للنساء الاستفادة منها والحصول عليها عند ممارستها للرياضة.

وتتلخص فوائد ممارسة الرياضة للنساء في كونها تجنب ممارسيها العديد من المخاطر الشائعة؛ فضلا عن فوائدها النافعة والناجعة إذ أنها تؤدى إلى:- 

١-تفادي فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
٢-رفع مستوى العمليات العقلية. 
٣-التخلص من الضغط العصبي. 
٤- الحماية من آثار الشيخوخة. 
٥-زيادة الثقة بالنفس والاتزان الانفعالي. 
٦-تحسين أداء أجهزة الجسم الحيوية. 
٧-إنقاص الوزن الزائد. 
٨-تعمل على تقوية الأربطة المحيطة بمفاصل الجسم. 
٩-تساعد على زيادة الطاقة. 
١٠ - مقاومة الجسم للتعب والتوتر العصبي. 

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هذا وتوجد أدلة كثيرة على الآثار الإيجابية للرياضة، التي تعد جزءًا من نمط الحياة الصحي، ويمكن أن تكون الآثار الإيجابية واضحة خاصة في الوقاية من الأمراض، كما تبين أنّ التمارين الرياضية قد تلعب دورًا في معالجة عدد من الاضطرابات النفسية، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على مقاومة الاكتئاب، والعديد من الفوائد التي يمكن أن تحدث آثارا صحية إيجابية في الأفراد والمجتمعات.
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