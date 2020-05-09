AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج 6 حالات جديدة من مستشفيات العزل بأسوان تماثلوا للشفاء

السبت 09/مايو/2020 - 10:07 م
مستشفي العزل بأسوان
مستشفي العزل بأسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان اليوم السبت، خروج 6 من مستشفيات العزل الصحي من المصابين بفيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل والمدينة الشبابية حيث تعافى اليوم 6 حالات جديدة.


واستجابت الحالات المصابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.


وغادر المتعافون بمستشفى العزل بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان وأيضًا المدينة الشبابية بطريق السادات .


فيما يتلقى باقى المصابين الرعاية الصحية داخل العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى المدينة الشبابية .


وجاءت أسماء المتعافين من فيروس كورونا كالتالى: "محمد.ا.ح، وزينب.ع.ج، وجمالات.م.س، وإيناس.ع.ى، وبخيته.ا.س، والشيماء.م.م".


وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان. 


واقرأ أيضًا:

انتصار على كورونا: شفاء 8 حالات جديدة وخروجهم من العزل بأسوان

https://www.elbalad.news/4313650

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمزمار والطبل والتصفيق.. توديع الفريق الطبى المشرف على الحجر الصحي لمصابي كورونا بالمدينة الشبابية.. فيديو وصور

انتصار جديد على كورونا.. خروج 8 حالات جديدة من مستشفى أسوان التخصصى للعزل

بالأسماء.. خروج 4 حالات كورونا جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء

شفاء 5 حالات من كورونا في أسوان..تفاصيل

انتصار جديد.. تعافى 11 مصابا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى أسوان للعزل

شفاء 8 حالات جديدة من فيروس كورونا بمستشفيات عزل أسوان

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

هيكل: فتح الاقتصاد عقب العيد قرار مبكر وتحكمه إصابات كورونا.. فيديو

بعد اتهامها بالإساءة إليه...الأعلى للإعلام يبحث شكوى طارق الشناوي ضد غادة عبدالرازق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية